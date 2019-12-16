Стало відомо, скільки Гвоздик заробив в 2019 році

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик зайняв третє місце в рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів.

За інформацією Champion.com.ua, доходи Олександра Гвоздика в 2019 році склали 2,8 мільйона доларів.

З них 2,5 мільйона харків'янин заробив в ринзі. 30 березня в Філадельфії українець технічним нокаутом переміг темношкірого француза Дуду Нгумбу і ця перемога принесла йому чек на мільйон доларів. 18 жовтня знову в Філадельфії Олександр в об'єднаному поєдинку програв росіянину Артуру Бетербієву. За цей бій Гвоздик заробив гонорар в розмірі 1,5 мільйона доларів. Частину доходу українець отримав за рекламу беттінгової компанії та бренду одягу.

У підсумку в рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів Олександр Гвоздик посів третє місце. Лідер рейтингу - Василь Ломаченко, друге місце у Сергія Дерев'янченка.

Раніше Чемпіон писав, що найбільшвисокооплачуваним українським боксером є Василь Ломаченко.