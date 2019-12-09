Стало відомо, скільки Ломаченко заробив у 2019 році

Досить посередні цифри для боксера рівня Ломи

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко в 2019 році заробив 6 мільйонів доларів.

За інформацією Champion.com.ua, доходи Василя Ломаченко в 2019 році склали 6 мільйонів доларів і по цьому показнику він посідає першу сходинку серед українських боксерів.

90 відсотків доходів - склали гонорари за бої, решта – рекламні контракти та проекти. У 2019 році чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO провів два переможних боя – проти британця Ентоні Кролли у Лос-Анджелесі в квітні та проти ще одного британця Люка Кемпбела в серпні у Лондоні.

Підкреслимо, що мова йде про суми, з яких ще потрібно сплатити комісію промоутеру, тренеру та податки.

За оцінкою Champion.com.ua, після сплати податків та комісії промоутерам у українця лишається 4 мільйони доларів, які він ділить навпіл зі своїм батьком та тренером Анатолієм Ломаченко.