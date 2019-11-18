Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2,10 КО) вказав на свій гонорар за бій із чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним (40-1-1,35 КО).

Про це розповів сам спортсмен.

"За бій з Головкіним заробив більше, ніж за всю попередню кар'єру. У фінансовому плані, це саме той бій, заради якого і займаються професійним боксом.

Тут потрібно сказати, що це хороша робота моєї команди, моєї менеджера. Умови поєдинку з Головкіна були більш вигідними, ніж попередні домовленості з Альваресом", - розповів Дерев'янченко.