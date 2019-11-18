Джерело - ua.tribuna.com.
Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2,10 КО) вказав на свій гонорар за бій із чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним (40-1-1,35 КО).
Про це розповів сам спортсмен.
"За бій з Головкіним заробив більше, ніж за всю попередню кар'єру. У фінансовому плані, це саме той бій, заради якого і займаються професійним боксом.
Тут потрібно сказати, що це хороша робота моєї команди, моєї менеджера. Умови поєдинку з Головкіна були більш вигідними, ніж попередні домовленості з Альваресом", - розповів Дерев'янченко.
Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.