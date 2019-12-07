Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер Суперважка вага - 90,7 кг Бій за версією WBA Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) 7 грудня, 2019 року ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ





Нічия в головному поєдинку андеркату!

12-раунд: Ледве ледве обидва бійця завершили цей поєдинок, тепер усе залежить від суддів.

11-раунд: Хантер продовжує насідати, Повєткін ледве тримається

10-раунд: Помітно втомився Повєткін, Хантер набагато активніший наприкінці.

9-раунд: Дуже близький раунд, бійці вже втомилися, але потужні удари все ще проводять.

8-раунд: Здається, що Хантер має більше сил, але Повєткін теж гідно тримається.

7-раунд: Тепер Хантер захопив ініціативу, схоже, що цей раунд він забрав.

6-раунд: У шостому раунді Хантер провів потужну атаку, тепер Повєткін трохи пригальмовує.

5-раунд: Повєткін пішов у атаку. В середині раунду Олександра потряс суперника, але не зміг відправити його на настил.

4-раунд: Тепер Повєткін краще проводить раунд, росіянин знайшов свій бокс в цьому поєдинку.

3-раунд: Вирівнює Повєткін бій, третій раунд Хантер не так вже домінує.

2-раунд: Знову Хантер активніше провів раунд, але тут росіянин вже зміг відповісти непоганою контратакою.

1-раунд: Дуже активно розпочав бій американець, дуже багато провів точних ударів.

Бій розпочато!

Тепер росіянин виходить на арену.

Хантер у масці культового персонажа "хижака" виходить на ринг.

Росіянин Олександр Повєткін зустрінеться з американцем Майклом Хантером у рамках боксерського вечора в аудівській Аравії.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 грудня, в андекарді головного бою вечора - Ентоні Джошуа - Енді Руїс.

Орієнтовний початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою Повєткін - Хантер.