Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер
|Суперважка вага - 90,7 кг
|Бій за версією WBA
|Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)
|7 грудня, 2019 року
|ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Росіянин Олександр Повєткін зустрінеться з американцем Майклом Хантером у рамках боксерського вечора в аудівській Аравії.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 грудня, в андекарді головного бою вечора - Ентоні Джошуа - Енді Руїс.
Орієнтовний початок о 21:30 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою Повєткін - Хантер.
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