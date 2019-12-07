Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер Суперважка вага - 90,7 кг Бій за версією WBA Diriyah Arena, Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) 7 грудня, 2019 року ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ





Росіянин Олександр Повєткін зустрінеться з американцем Майклом Хантером у рамках боксерського вечора в аудівській Аравії.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 грудня, в андекарді головного бою вечора - Ентоні Джошуа - Енді Руїс.

Орієнтовний початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою Повєткін - Хантер.