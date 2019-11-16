Іван Голуб здобув чергову перемогу у напівсередній вазі

Український напівсередньоваговик Іван Голуб (18-1, 14 KO) успішно захистив титул чемпіона США за версією WBC (USNBC).

У 10-раундовому поєдинку проти колумбійця Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО) українець в останньому раунді відправив суперника в нокаут. Відзначимо, що українець був набагато активнішим за суперника і все йшло до перемоги за очками.

Для Голуба це 18-а перемога, причому 14-а дострокова. У пасиві українця тільки одна поразка спірним рішенням суддів.

Раніше, Віктор Постол очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.

нагадаємо, Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика.