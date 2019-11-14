Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика

Олександр Гвоздик підійшов до бою за титули чемпіона світу у напівважкій вазі з Артуром Бетербієвим погано підготованим фізично.

Про це сказав Василь Ломаченко.

Важливо: Гвоздик відсутній у рейтингах всіх чемпіонських організацій

"Мені здається, що він не зовсім був фізично готовий до цього поєдинку. Складно судити, тому що у мене не було часу поспілкуватися з Сашею, адже ми відразу після поєдинку полетіли. Я, чесно кажучи, не ставив питання, чому і як у нього закінчилися сили. З власного досвіду я думаю, що не зовсім багато часу приділяли фізичній підготовці", - сказав Ломаченко.