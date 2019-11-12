Український боксер очолив рейтинг WBC

Джерело - xsport.ua.
Обов'язковий претендент на пояс WBC Віктор Постол (31-2, 12 КО) очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.
Про це повідомляє сайт WBC.
Українець піднявся з другої позиції на першу.
Всі українці в рейтингу WBC
Суперважка вага
4. Олександр Усик (17-0, 13 КО) - піднявся на одну сходинку
Напівважка вага
2. Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) - втратив статус чемпіона
Середня вага
3. Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО)
Перша середня вага
14. Сергій Богачук (16-0, 16 КО) - увійшов в рейтинг
Перша напівсередня вага
1. Віктор Постол (31-2, 12 КО) - піднявся з другого рядка
Легка вага
Василь Ломаченко - чемпіон
Раніше, Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа.