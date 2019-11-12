Український боксер очолив рейтинг WBC

Усик обійшов Повєткіна

Обов'язковий претендент на пояс WBC Віктор Постол (31-2, 12 КО) очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.

Про це повідомляє сайт WBC.

Українець піднявся з другої позиції на першу.

Всі українці в рейтингу WBC

Суперважка вага

4. Олександр Усик (17-0, 13 КО) - піднявся на одну сходинку

Напівважка вага

2. Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) - втратив статус чемпіона

Середня вага

3. Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО)

Перша середня вага

14. Сергій Богачук (16-0, 16 КО) - увійшов в рейтинг

Перша напівсередня вага

1. Віктор Постол (31-2, 12 КО) - піднявся з другого рядка

Легка вага

Василь Ломаченко - чемпіон

Раніше, Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа.