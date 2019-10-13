Рефері не став відраховувати і покликав бригаду медиків на ринг

Джерело - ESPN.

Американський боксер Патрік Дей знаходиться в комі після бою з Чарльзом Конуеллом.

Про це повідомляє ESPN.

В андеркарті бою Олександра Усика проти Чезза Візерспуна відбувся поєдинок середньоваговиків між Патріком Деєм та Чарльзом Конуеллом.

У 10-му раунді Конуелл жорстким ударом відправив суперника в нокаут. Рефері не став відраховувати і покликав бригаду медиків на ринг.

27-річного боксера доставили лікарню. Йому зробили операцію на головному мозку.

Також, за інформацією джерел, боксер чи сам впав у кому, чи то навмисно був введений в медичну кому лікарями.