Усик: Ломаченко кожен день у моєму таборі, ми на зв'язку

Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) постійно підтримує зв'язок з тренером Анатолієм Ломаченком.

Про це Усик заявив в ефірі телеканалу Інтер.

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"Кожен день Анатолій Ломаченко у моєму таборі. Ми на зв'язку щодня. Ми працюємо по його системі.

Він два з половиною місяці не був удома. Я ж не можу ... Якщо я дуже сильно попрошу, скажу: Анатолій Миколайович, будь ласка, допоможіть мені. Тоді ... Наприклад, коли я буду боксувати з Джошуа або Вайлдером.

Він у будь-який момент мені допоможе. Це людина номер один для мене", - сказав Усик.