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Візерспун виявився важчим за Усика

Вчора 23:10 408 0
Боксери дізналися вагу перед суботнім поєдинком
Візерспун виявився важчим за Усика
#Усик, #Візерспун, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і його перший суперник у суперважкій вазі Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.

Українець показав на вагах 97,5 кг і виявився на 12 кг легше американця. Вага Візерспуна перед боєм склала 109,8 кг.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. 

Раніше, Захожий побив колишнього суперника Кличка.

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