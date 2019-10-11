Боксери дізналися вагу перед суботнім поєдинком

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і його перший суперник у суперважкій вазі Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.

Українець показав на вагах 97,5 кг і виявився на 12 кг легше американця. Вага Візерспуна перед боєм склала 109,8 кг.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.

Раніше, Захожий побив колишнього суперника Кличка.