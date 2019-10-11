Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і його перший суперник у суперважкій вазі Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.
Українець показав на вагах 97,5 кг і виявився на 12 кг легше американця. Вага Візерспуна перед боєм склала 109,8 кг.
TOMORROW. NIGHT. 🔥#UsykWitherspoon pic.twitter.com/TwfILchg0f— DAZN USA (@DAZN_USA) October 11, 2019
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.
Раніше, Захожий побив колишнього суперника Кличка.