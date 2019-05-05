Екс-чемпіон світу Володимир Кличко вже не повернеться у професійний бокс.

Про це заявив екс-тренер українця Джонатан Бенкс.

"Кличко - ділова людина. Він не повернеться в ринг. Він спілкувався зі мною перед прийняттям рішення про завершення кар'єри. Він сказав мені, що залишив у боксі все, що хотів. Я йому відповів, що погоджусь з будь-яким рішенням, яке він прийме", - сказав Бенкс.

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"Володимир довго зважувався завершити кар'єру. Він говорив, що повинен бути впевнений, що не повернеться в ринг, перш ніж озвучити рішення про відхід. Він не хоче бути тим, хто потім скаже: "Окей, я повертаюся", - запевнив тренер.

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"Володимир впродовж довгого періоду асоціювався з суперважким дивізіоном, він встиг нажити багато недоброзичливців. Тепер всі хочуть його повернення, щоб у дивізіону з'явилося обличчя", - підсумував американець.

В останній раз Володимир виходив в ринг в квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Сам Джошуа не проти повторного поєдинку з Володимиром.

Джерело - FightHype.com.