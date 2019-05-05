Мій профіль
Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція
Сьогодні 15:15 767
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
Сьогодні 16:10 68
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
Сьогодні 13:10 461
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
Вчора 22:25 1083
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Вчора 14:12 842
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Вчора 13:41 695
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Вчора 12:09 2710
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1710
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1227
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 1062
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Теніс Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді 68
15:58 Футбол Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ 957
15:27 Футбол Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера 320
15:17 Бокс Екс-тренер Кличка: Він не повернеться в ринг 300
15:15 Теніс Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція 767
14:46 Футбол Петряк - гравець Віді, - Бурбас 311
14:28 Футбол Легендарний Хаві може очолити Бетіс 294
14:13 Футбол Арсенал - Брайтон: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 178
14:00 Теніс Світоліна - Пармантьє: онлайн-трансляція 855
13:53 Блог Дружина Морозюка побила черговий рекорд відвертості в Instagram 488
13:44 Футбол Ракицький може стати чемпіоном Росії і України в одному сезоні 356
13:24 Теніс Цуренко - Кербер: онлайн-трансляція 446
13:18 Блог Зірка Голден Стейт зганьбився у матчі проти Х'юстона 302
13:10 Бокс Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси 461
12:42 Футбол Реал відмовився від покупки Тадича 433
12:30 Теніс Стаховський програв у фіналі парного турніру в Сеулі 442
11:47 Футбол Десна - Чорноморець: де дивитися онлайн матчу 27 туру УПЛ 234
11:38 Футбол Хацкевич: Медалі вже давно повісили на шию команді, яка йде на першому місці 656
11:27 Футбол Фірміно не зіграє з Барселоною. Салах під питанням 570
11:05 Футбол Реал - Вільярреал онлайн-трансляція матчу 36 туру Ла-Ліги 217
10:52 Хокей Бостон обіграв Коламбус, Колорадо поступилося Сан Хосе. Результати матчів НХЛ 253
10:42 Баскетбол Плей-оф НБА. Х'юстон в овертаймі обіграв Голден Стейт і скоротив відставання. Огляд матчу 349
10:32 Футбол Гаддерсфілд - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 322
10:20 Футбол Ньюкасл - Ліверпуль 2:3: Огляд матчу 549
10:09 ММА Співак програв дебютний бій в UFC 761

Екс-тренер Кличка: Він не повернеться в ринг

Сьогодні 15:17 300 0
Екс-тренер Кличка: Він не повернеться в ринг

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко вже не повернеться у професійний бокс.

Про це заявив екс-тренер українця Джонатан Бенкс.

"Кличко - ділова людина. Він не повернеться в ринг. Він спілкувався зі мною перед прийняттям рішення про завершення кар'єри. Він сказав мені, що залишив у боксі все, що хотів. Я йому відповів, що погоджусь з будь-яким рішенням, яке він прийме", - сказав Бенкс.

  АктуальноГірн підтвердив наявність переговорів з Кличком, щодо його повернення

"Володимир довго зважувався завершити кар'єру. Він говорив, що повинен бути впевнений, що не повернеться в ринг, перш ніж озвучити рішення про відхід. Він не хоче бути тим, хто потім скаже: "Окей, я повертаюся", - запевнив тренер.

  ВажливоDAZN запропонував Кличку 80 мільйонів доларів за три бої

"Володимир впродовж довгого періоду асоціювався з суперважким дивізіоном, він встиг нажити багато недоброзичливців. Тепер всі хочуть його повернення, щоб у дивізіону з'явилося обличчя", - підсумував американець.

В останній раз Володимир виходив в ринг в квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Сам Джошуа не проти повторного поєдинку з Володимиром.

Джерело - FightHype.com.

#Кличко, #Бенкс
Коментарі ()