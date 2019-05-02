Джошуа: Повторний бій з Кличком — безпрограшний варіант

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO Ентоні Джошуа можливий бій з Володимиром Кличком.

Його слова наводить Talk Sport.

"Все, що я бачив, це слова "поки що". Повторний бій з Кличком — це безпрограшний варіант. У минулому нашому поєдинку він продемонстрував хороший бій і завоював серця публіки", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, стрімінгова платформа DAZN пропонує українцеві 80 мільйонів доларів за три бої. Його викликав на бій Мануель Чарр.

Чемпіонський об'єднавчий поєдинок в суперважкій вазі Кличко — Джошуа, на кону якого стояли титули WBA Super, IBF, IBO, відбувся 29 квітня 2017 року на Вемблі.

Перемогу технічним нокаутом у 11-у раунді здобув британець. Це останній бій Володимира Кличка на професійному рингу.

Джерело - Talk Sport.