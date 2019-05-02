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Нокаут Ломаченка в бою з Кроллою найкращий у квітні

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Нокаут Ломаченка в бою з Кроллою найкращий у квітні

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) назвала найкращий нокаут за підсумками квітня 2019 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Twitter.

Нагорода дісталася чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василю Ломаченку.

У ніч з 12 на 13 квітня українець нокаутував Ентоні Кроллу в 4-у раунді. Це був перший обов'язковий захист титулу WBA для Ломаченка.

Нагадаємо, Ломаченко планує повернутися на ринг у вересні.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #WBA, #нокаут
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