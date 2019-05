Нокаут Ломаченка в бою з Кроллою найкращий у квітні

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) назвала найкращий нокаут за підсумками квітня 2019 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Twitter.

Нагорода дісталася чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василю Ломаченку.

The KO of the month was awarded to @VasylLomachenko who knocked out Anthony Crolla on the 4th round to retain his WBA Lightweight Championship https://t.co/W35bYzJPAG #WBAboxing pic.twitter.com/FjCwQ4NjmR