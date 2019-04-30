Ломаченко планує повернутися на ринг у вересні

Зовсім скоро українцю знімуть гіпс

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко повернеться на ринг приблизно у вересні.

Про це він розповів на власному YouTube каналі.

"Орієнтовно у вересні. У мене достатньо часу, через півтора тижні знімаю гіпс. І вже через два тижні починаю потихеньку повертатися в зал. Мені не потрібна рука для того, що б набирати обертів у фізичному плані", - сказав Ломаченко.

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"А до боксерської роботі правою рукою я приступлю через 2 місяці. Десь до середини липня приступлю до спарингів і роботі на лапах, мішках. До вересня буде достатньо часу ", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Гірн не бажає організовувати бій Ломаченко - Кемпбелл за вакантний титул WBC.

Раніше Ломаченко впевнено здолав Кроллу. Під час бою українець зламав руку.

Джерело - LOMA Official TV.