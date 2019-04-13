Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі захистив два чемпіонські титули від зазіхань британця Ентоні Кролли.

Актуально:Ломаченко - Кролла: відео бою

Ключовий момент поєдинку стався в четвертому раунді. Удар Ломаченка в голову Кролли виявився для британця фатальним.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua