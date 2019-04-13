Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі захистив два чемпіонські титули від зазіхань британця Ентоні Кролли.
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Ключовий момент поєдинку стався в четвертому раунді. Удар Ломаченка в голову Кролли виявився для британця фатальним.
WHAT A KNOCKOUT FROM LOMA!!! #LomaCrolla pic.twitter.com/xwJbxMmBDY— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.
Джерело - Чемпіон.
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