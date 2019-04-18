Промоутер британського екс-претендента на титул чемпіона світу в легкій вазі Люка Кемпбелла Едді Гірн не підтримує ідею організації бою за титул WBC для його клієнта і володаря поясів WBO і WBA Василя Ломаченка.
Про це повідомляє xsport.uа.
"Подивіться на ситуацію з Люком Кемпбеллом. Він повинен битися за титул WBC. На цьому тижні він повинен бути затверджений для бою з Майки Гарсією, але той, очевидно, залишить титул вакантним. Боб Арум хоче звести Кемпбелла з Ломаченком за вакантний титул WBC. Щоб б ви зробили, прийняли бій або побилися б за вакантний титул, а потім зійшлися б в об'єднавчому бою з Ломаченко?. Прийняли б подвійний гонорар зараз або, взявши вакантний титул, побилися б за чотириразовий гонорар в бою за звання абсолютного чемпіона?, - задався питанням Гірн.
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"У його ситуації, коли йому залишилося близько 10 поєдинків в спорті, він повинен битися за вакантний титул. Якщо Ломаченко поб'є Коммі, то буде бій за абсолютного чемпіона. Це величезний поєдинок ", - підсумував промоутер.
Нагадаємо, Ломаченко впевнено здолав Кроллу. Під час бою українець зламав руку.
Джерело - xsport.ua.