Промоутер британського екс-претендента на титул чемпіона світу в легкій вазі Люка Кемпбелла Едді Гірн не підтримує ідею організації бою за титул WBC для його клієнта і володаря поясів WBO і WBA Василя Ломаченка.

Про це повідомляє xsport.uа.

"Подивіться на ситуацію з Люком Кемпбеллом. Він повинен битися за титул WBC. На цьому тижні він повинен бути затверджений для бою з Майки Гарсією, але той, очевидно, залишить титул вакантним. Боб Арум хоче звести Кемпбелла з Ломаченком за вакантний титул WBC. Щоб б ви зробили, прийняли бій або побилися б за вакантний титул, а потім зійшлися б в об'єднавчому бою з Ломаченко?. Прийняли б подвійний гонорар зараз або, взявши вакантний титул, побилися б за чотириразовий гонорар в бою за звання абсолютного чемпіона?, - задався питанням Гірн.