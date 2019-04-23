Коммі уникає бою проти Василя Ломаченка

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі поки не планує виходити на ринг проти Василя Ломаченка.

Про це повідомляє 24tv.

За словами Коммі, на нього спочатку чекає захист титулу чемпіона за версією IBF у червні. Лише після цього він зможе битися проти Василя Ломаченка. Відтак цей бій може відбутися лише наприкінці року.

"Я хочу бути готовим на 100 відсотків до зустрічі з Ломаченком. Тому треба почекати. Я хочу подарувати Гані велику перемогу. Моя мета – перевершити Ломаченка", – заявив Річард Коммі.

Але й Ломаченко не є пріоритетом для Коммі. 27 квітня у Лас-Вегасі відбудеться бій між Робертом Істером та Ранзесом Бартелемі за титул регулярного чемпіона світу WBA.

У випадку перемоги Істера, Коммі хотів би битися з ним. Це був би бій-реванш. Адже 9 вересня 2016 року Роберт Істер переміг Річарда Коммі рішенням суддів та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Джерело - 24tv.