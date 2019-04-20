Новозеландський боксер кинув виклик Джошуа

Боєць готовий замінити Міллера

Новозеландський боксер Джуніор Фа готовий вийти 1 червня в Нью-Йорку на заміну Джарреллу Міллеру, який попався на допінгу, проти чемпіона IBF, WBO, WBA Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє vringe.

"Я так розумію, Matchroom підшукує американського суперника для дебюту Ентоні в Нью-Йорку. Але для мене ще більшим шоком, ніж те, що Міллер приймав препарати, стало те, що імениті бійці не готові битися з Джошуа, маючи в запасі ще цілих сім тижнів", - сказав Фа

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"Я готовий! У Штатах я вже тричі виступав. Я йду без поразок, у мене високий рейтинг, плюс дві перемоги над Джозефом Паркером у любителях. А ще у мене легендарний американський промоутер Лу Дібелла. Містер Гірн, наберіть його! Я зараз в США, тому що спарингую тут з чемпіоном WBC Діонтеєм Вайлдером "- закликав новозеландець.

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"Як би там не було, Джошуа - моя мета. Неважливо, 1 червня або наступного року. Я провів з ним багато раундів у спарингах, і в його команда в курсі, що я - небезпечний мобільний суперваговий панчер. Тому, мабуть, вони і не погодяться зараз на мене, так як готувалися до звичайного топтуну", - підсумував Фа.

Нагадаємо, Джошуа зізнався з ким хоче битися замість Міллера.

Джерело - vringe.