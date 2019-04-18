Джошуа зізнався з ким хоче битися замість Міллера

Британський боксер Ентоні Джошуа хоче битися з Луісом Ортісой замість Джаррела Міллера, який провалив допінг-тест.

Про це розповів промоутер Ентоні Едді Гірн.

"Зараз ми думаємо над можливими варіантами заміни. Це не пізня заміна, у нас є сім тижнів. Часу на нормальну підготовку достатньо. Мені подобається ідея бою з Луїсом Ортісом. Я спілкувався з його командою. До того ж, Ортіс - перше ім'я, яке назвав Ентоні, дізнавшись про ситуацію з Міллером", - сказав Гірн.

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"У нас є список з восьми кращих бійців важкої ваги, ми приймемо рішення. Якщо Ділліан Уайт хоче битися з Ентоні в червні, будемо враховувати і його. Але я чув, що він хоче повернутися на ринг лише в липні", - підсумував промоутер.

Нагадаємо, Усик дебютує в супертяжах поєдинком з Карлосом Такамою. Бій відбудеться 25 травня в Оксон-Гіллі.

Джерело - xsport.ua.