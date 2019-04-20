Гірн: Допінг Міллера викликає у мене огиду

У спорті немає місця для допінгу.
Про це повідомив британський промоутер Едді Гірн для Daily Mail.
"Я можу підтвердити, що ми були повідомлені про другий невдалий тест на допінг. Я відчуваю огиду. Я сумнівався в тому, що він це зробив після першого результату, але тепер важко це прийняти. У спорті немає місця для цього", - сказав Гірн.
Нагадаємо, Міллер здав позитивний результат допінг-проби на речовину GW1516 (ендуробол). Також аналізи сечі американця були взяті представниками VADA 20 березня.
Джерело - Daily Mail.