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Гірн: Допінг Міллера викликає у мене огиду

Сьогодні 12:00 328 0
Гірн: Допінг Міллера викликає у мене огиду

У спорті немає місця для допінгу.

Про це повідомив британський промоутер Едді Гірн для Daily Mail.

"Я можу підтвердити, що ми були повідомлені про другий невдалий тест на допінг. Я відчуваю огиду. Я сумнівався в тому, що він це зробив після першого результату, але тепер важко це прийняти. У спорті немає місця для цього", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Міллер здав позитивний результат допінг-проби на речовину GW1516 (ендуробол). Також аналізи сечі американця були взяті представниками VADA 20 березня.

Джерело - Daily Mail.

#Міллер, #Гірн, #допінг, #позитивний тест
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