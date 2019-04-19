Міллер здав ще одну позитивну допінг-пробу

Американський суперваговик Джаррелл Міллер провалив другий тест VADA.

Про це повідомляє ESPN.

У крові американця цього разу було знайдено речовину HGH.

Раніше Міллер здав позитивний результат допінг-проби на речовину GW1516 (ендуробол). Тоді аналізи сечі американця були взяті представниками VADA 20 березня. Як повідомляє джерело, позитивний HGH-тест був зданий іншої дати.

Нагадаємо, Вайлдер проведе захист чемпіонського титулу 18 травня, а його суперником буде Домінік Брізіл. Також, Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом.

Джерело - ESPN.