Український боксер Олександр Усик стане одним із гостей боксерського шоу, яке відбудеться в столичному Палаці спорту найближчої суботи.
Про це повідомляє SportArena.
Головним боєм вечора стане поєдинок Дениса Берінчика за звання чемпіона WBO International проти непоступливого японця Ніхіто Аракава.
Шоу в Палаці спорту також відвідають легенда світового боксу, мер Києва Віталій Кличко і чинний чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.
Другим головним боєм вечора буде 8-раундовий поєдинок Дениса Митрофанова. Суперником українця стане іспанець Хорхе Вальєхо на прізвисько Акула.
Нагадаємо, презентували промо бою.
Джерело - SportArena.