На бій зберуться зірки світового боксу

Український боксер Олександр Усик стане одним із гостей боксерського шоу, яке відбудеться в столичному Палаці спорту найближчої суботи.

Про це повідомляє SportArena.

Головним боєм вечора стане поєдинок Дениса Берінчика за звання чемпіона WBO International проти непоступливого японця Ніхіто Аракава.

Шоу в Палаці спорту також відвідають легенда світового боксу, мер Києва Віталій Кличко і чинний чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Другим головним боєм вечора буде 8-раундовий поєдинок Дениса Митрофанова. Суперником українця стане іспанець Хорхе Вальєхо на прізвисько Акула.

Нагадаємо, презентували промо бою.

Джерело - SportArena.