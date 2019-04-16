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Кличко і Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві

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Кличко і Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві

Віталій Кличко та Олександр Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві. А поєдинок проти японця Ніхіто Аракави стане визначальним в кар'єрі українця.

Про це повідомив Віталій Кличко Максиму Розенко.

Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко і володар поясу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві.

20 квітня в Палаці спорту в ринг вийдуть українці Денис Беринчик (10-0, 7 КО) та Дмитро Митрофанов (4-0-1, 2 КО).

"Цей бій для Дениса багато в чому стане визначальним в його професійній боксерській кар'єрі. Ніхіто Аракава займає 7-е місце в рейтингу WBO і знаходиться на чотири позиції вище українця. Перемога в цьому бою в перспективі дозволить претендувати на перше місце в рейтингу і можливість битиметься за повноцінний чемпіонський титул, яким зараз володіє ще один українець Василь Ломаченко.

Буду тримати свої кулаки за Дениса і Дмитра Митрофанова, поєдинок якого проти іспанця Хорхе Вальєхо на прізвисько Акула стане другим головним боєм вечора ", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Ломаченко повідомив, коли повернеться у ринг. Також, халат, в якому з'явився українець в рингу на поєдинок проти Ентоні Кролли, оцінюють в близько 300 000 доларів. 

Джерело - Чемпіон.

#Кличко, #Гвоздик, #Беринчик, #Митрофанов, #вечір боксу
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