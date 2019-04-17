Бій відбудеться 20 квітня

Промоутерська компанія K2 Promotions, яка представляє інтереси чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика, презентувала яскраве промо до наступного поєдинку українського чемпіона проти японського ветерана Ніхіто Аракава.

Актуально: Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола.

Раніше суперник Берінчика провів відкрите тренування напередодні бою.

Варто зазначити, що поєдинок українського чемпіона відвідають Віталій Кличко і Олександр Гвоздик.

Джерело - Чемпіон.