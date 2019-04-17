Кличко підтримає Берінчика і Митрофанова на вечорі боксу в Києві

Легенда світового боксу Віталій Кличко підтримає українців Дениса Берінчика і Дмитра Митрофанова на вечорі боксу в Києві.

Про це сказав сам “вічний” чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі.

Головною подією вечора боксу в Києві, який відбудеться 20 квітня в Палаці спорту, стане поєдинок чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика проти японця Ніхіто Аракави.

“Це бій для Дениса багато в чому стане визначальним в його професійній боксерській кар'єрі. Ніхіто Аракава посідає 7 місце в рейтингу WBO і знаходиться на чотири позиції вище українця. Перемога в цьому бою в перспективі дозволить претендувати на перше місце в рейтингу і можливість битиметься за повноцінний чемпіонський титул, яким зараз володіє ще один українець Василь Ломаченко. Триматиму свої кулаки за Дениса і Дмитра Митрофанова, поєдинок якого проти іспанця Хорхе Вальєхо на прізвисько “Акула” стане другим головним боєм вечора. Вболіваємо за наших”, - сказав Кличко.

Нагадаємо, 20 квітня у київському Палаці спорту 30-річний український боксер-професіонал Денис Берінчик захищатиме свій титул WBO International у вазі до 61 кг у бою проти 37-річного японця Ніхіто Аракави, який входить до ТОП-10 рейтингу WBO. Берінчик виграв всі 10 своїх боїв (з них 7 - нокаутом), а Аракава добув 32 перемоги (18 - нокаутом), 2 рази програв і ще 6 разів його бої закінчувалися нічиїми.