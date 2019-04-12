У квітні відбудеться відразу 9 боксерських поєдинків за участю українців.
До вашої уваги актуальний розклад боїв:
6 квітня. Німеччина. Аліна Зайцева - Софі Аліш
10 квітня. США. Іван Голуб - Карім Мейфілд
12 квітня. США. Василь Ломаченко - Ентоні Кролла
13 квітня. США. Сергій Дерев'янченко - Джек Кулкай
20 квітня. Україна. Дмитро Митрофанов - Хорхе Вальєхо
20 квітня. Україна. Денис Берінчик - Ніхіто Аракава
27 квітня. США. Віктор Постол - Мохаммед Мімун
27 квітня. Німеччина. Владислав Сіренко - Леандро Робутті
27 квітня. Німеччина. Олександр Захожий - Тамаш Лоді
Джерело - Чемпіон.