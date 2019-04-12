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Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв

Сьогодні 09:02 4213 0
Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв

У квітні відбудеться відразу 9 боксерських поєдинків за участю українців.

До вашої уваги актуальний розклад боїв:

6 квітня. Німеччина. Аліна Зайцева - Софі Аліш 

10 квітня. США. Іван Голуб - Карім Мейфілд 

12 квітня. США. Василь Ломаченко - Ентоні Кролла 

13 квітня. США. Сергій Дерев'янченко - Джек Кулкай 

20 квітня. Україна. Дмитро Митрофанов - Хорхе Вальєхо 

20 квітня. Україна. Денис Берінчик - Ніхіто Аракава

27 квітня. США. Віктор Постол - Мохаммед Мімун 

27 квітня. Німеччина. Владислав Сіренко - Леандро Робутті

27 квітня. Німеччина. Олександр Захожий - Тамаш Лоді 

Джерело - Чемпіон.

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