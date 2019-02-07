Кличко провів переговори з Вайтом

Британський супертяж Ділліан Вайт (25-1, 18 КО) впевнений, що колишній чемпіон в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко відновить кар'єру.

Про це сказав сам боксер.

"Володимир Кличко безумовно повертається. Я сказав: Так, я буду битися, він сказав: Ні, мені потрібно для початку провести два бої. Кличко відмінний боєць з досвідом. Я створю багато проблем в бою, тому він відмовився. Він не захотів битися зі мною в першому поєдинку після повернення", - говорить Вайт в інтерв'ю Fighthype.