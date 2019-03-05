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DAZN запропонувала Кличку контракт на кругленьку суму

Сьогодні 15:24 376 0
DAZN запропонувала Кличку контракт на кругленьку суму

Стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт розміром 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Про це повідомляє Sportarena.

За контрактом Кличко повинен провести три поєдинки. Перший бій — в Німеччині проти суперника, який входить у ТОП-10 світового рейтингу. Другий і третій — в Лондоні на стадіоні Вемблі з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Крім гарантованих 40 мільйонів за контрактом, Кличко отримуватиме відсоток з доходів за телеправа в другому і третьому поєдинку. Водночас у контракті є пункт, згідно з яким наступний бій відбудеться в разі перемоги в попередньому.

Відомо також, що всі три бої можуть відбутися вже 2019-го року — в травні, вересні та грудні. Якщо Кличко переможе у всіх трьох, йому запропонують стати амбасадором компанії.

Нагадаємо, Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття. Також повідомлялося, що Кличко провів переговори з Вайтом.

Джерело - Sportarena.

#Кличко, #Вайт, #DAZN
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