Кличко перетендує на звання найкращого боксера дисятиліття

Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття.
За версією Sporting News.
Претенденти на звання боксера десятиліття:
Володимир Кличко (11-2, 7 КО)
Андре Ворд (11-0, 3 КО)
Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)
Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)
Геннадій Головкін (20-1-1, 19 КО)
Також редакція видання зазначила Ентоні Джошуа, Теренса Кроуфорда, Деонтея Вайлдера і Василя Ломаченка, але заявила, що вони ще не досягли того рівня, щоб претендувати на звання найкращих в десятилітті.
Нагадаємо, можна підтримати Ломаченко в Лос-Анджелесі.
Напередодні Джошуа погрожував все вибити з Міллера.
Джерело - Чемпіон.