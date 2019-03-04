Кличко перетендує на звання найкращого боксера дисятиліття

Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття.

За версією Sporting News.

Претенденти на звання боксера десятиліття:

Володимир Кличко (11-2, 7 КО)

Андре Ворд (11-0, 3 КО)

Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)

Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)

Геннадій Головкін (20-1-1, 19 КО)

Також редакція видання зазначила Ентоні Джошуа, Теренса Кроуфорда, Деонтея Вайлдера і Василя Ломаченка, але заявила, що вони ще не досягли того рівня, щоб претендувати на звання найкращих в десятилітті.

Нагадаємо, можна підтримати Ломаченко в Лос-Анджелесі.

Напередодні Джошуа погрожував все вибити з Міллера.

Джерело - Чемпіон.