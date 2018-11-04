Усик програв звання найкращого боксера року

У Панамі пвідбулася конвенція Всесвітньої боксерської організації (WBO) і учасники цієї події традиційно обрали найкращих цього року в різних категоріях.

Про це повідомляє the new boxing.

Найкращим боксером року, який володіє чемпіонським поясом за версією WBO,визнаний американець Теренс Кроуфорд. 2018 року він двічі з'являвся на рингу - відібрав цей самий титул в австралійця Джеффа Хорна, а потім успішно захистив його від співвітчизника Хосе Бенавідес-молодшого.

Визнання Кроуфорда кращим бійцем викликало чимало суперечок у соціальних мережах, а фаворитом фанатів став українець Олександр Усик. Який в цього року зумів об'єднати всі чемпіонські пояси в рамках Всесвітньої боксерської Суперсеріі у важкій вазі. Варто зазначити, що до турніру Олександр підходив саме в статусі чемпіона WBO.

Нагадаємо, Усик вилетів до Великої Британії на поєдинок з британцем Тоні Белью.

Раніше, Усик отримав ще один пояс.

Джерело - thenewboxing.