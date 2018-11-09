Усик легший за Белью: відбулася церемонія зважування боксерів

Відбулася церемонія зважування перед боєм Олександра Усика проти британця Тоні Белью.

Офіційна церемонія зважування відбулася у Манчестері, де Усик вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі (до 90,7 кг). На кону у поєдинку будуть титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та журналу The Ring.

Під час процедури Усик показав на вагах 89,8 кг, Белью важить 90,3 кг.

Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів.

Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа.

Джерело - Чемпіон.