Пакьяо створив власну криптовалюту

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо напередодні поєдинку з 12-разовим чемпіоном світу Флойдом Мейвезером-молодшим повідомив, що планує запустити виробництво власної криптовалюти.

Про це повідомляє Xsport.

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Так, за словами екс-чемпіона світу валюта PAC Coin базуватиметься на платформі Global Crypto Offering Exchange (GCOX). Вона створена спеціально для знаменитостей, які хочуть отримати власну криптовалюту. Коін використовуватиметься для покупки ексклюзивних товарів, квитків та інших послуг, а також для комунікації зірок за допомогою зустрічей, привітань і живих потокових подій.

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Планується, що презентацію цієї валюти боксер проведе на виставці Blockchain Fair Asia в Манілі.

Нагадаємо, Мейвезер та Пакьяо домовилися про реванш.

А Пакьяо судитиметься з промоутерською компанією.

Джерело - Xsport.