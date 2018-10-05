Кличко взяв участь у конкурсі талантів та заспівав The Beatles. ВІДЕО

4 жовтня на конференції WBC, що проходила в Києві, Віталій Кличко представив суспільству, свої музичні таланти.
Відео, того, як екс-бексер, а наразі мер столиці співає пісню The Beatles з'явилося в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера среди участников конвенции WBC прошел конкурс талантов. Тот редкий случай,когда Виталий Кличко под гитару поет The Beatles, президент WBC Маурисио Сулейман играет на барабанах, а Шон Портер зажигает на сцене как настоящий артист😀👏 #wbcconvention2018 #wbc #proboxing #proboxua #klitschko #vitalyklitschko #suleiman #porter #shawnporter #talant #song #ukraine #kyiv #кличко #талант #портер #киев #украина #конвенция
Компанію меру склали президент WBC Маурісіо Сулейман, який грав на барабанах та Шон Портер, що запалював на сцені.
Нагадаємо, що Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали 10 тисяч прихильників. ВІДЕО
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі побудують боксерський зал за 200 тисяч доларів.
Джерело - Чемпіон.