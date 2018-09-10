Пакьяо судитиметься з промоутерською компанією. ФОТО

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо має намір подати в суд на свою колишню промоутерську компанію Top Rank, головною якої є Боб Арум.

У Instagram філіппінець написав, що не отримав грошей від продажу прав на трансляцію в США свого останнього поєдинку проти Лукаса Маттіссе.

"Мої вітання й удачі Top Rank Promotions у вашій 7-річній домовленості з телеканалом ESPN. Я знаю, обидві сторони були дуже зайняті, закінчуючи угоду. Однак, я не отримав платіж від прав показу в США мого поєдинку 15 липня проти Лукаса Матісса, який транслювався на ESPN+. Отже, я ініціюю судове провадження проти Top Rank та інших учасників, ґрунтуючись на несплаті й спробі обмежити мої майбутні права", — написав боксер.

Нагадаємо, Гарсія погрожував нокаутувати і Пакьяо, і Ломаченка.

Джерело - Чемпіон.