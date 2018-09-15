Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер заявив, що проведе реванш з екс-чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо.

"Я повертаюся, щоб битися з Менні Пакьяо цього року за дев'ятизначну суму", - написав Мейвезер в Instagram

Мейвезер опублікував це після того, як він зустрівся віч-на-віч з Пакьяо кілька днів тому в Японії.

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Бій Мейвезер - Пакьяо в напівсередній вазі, за титули WBA super, WBC, WBO, журналу Ring і звання кращого боксера незалежно від вагової категорії, відбувся 2 травня 2015 року в Лас-Вегасі на арені MGM Grand і завершився одностайною перемогою Флойда Мейвезера.

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Джерело - Чемпіон.