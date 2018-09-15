Мій профіль

Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

Сьогодні 15:58 516
Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО
Сьогодні 15:11 359
КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф
Сьогодні 12:30 313
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Сьогодні 12:00 3654
Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу?
Сьогодні 10:13 1054 5
Футбол 1/2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 09:53 578
Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС
Вчора 21:05 4790
Блоги
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:07 454
Юна українка тренується з легендарним тенісистом
Юна українка тренується з легендарним тенісистом Phillip Hess
Сьогодні 15:33 610
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні Phillip Hess
Сьогодні 12:00 3654
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Як Шахтар розібрався з Олександрією у матчі лідерів УПЛ. ВІДЕО 66
17:07 Футбол Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО 454
17:04 Футбол Зінченко вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті. ФОТО 168
16:46 Футбол Мораес забуде про збірну України, якщо надійде запрошення від Бразилії 290
16:24 Футбол Кан прийме Ліон. Інші матчі 5 туру Ліги 1: відео онлайн-трансляція 126
16:13 Футбол Шахтар без проблем переграв Олександрію 357
15:58 Теніс Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса 516
15:33 Теніс Юна українка тренується з легендарним тенісистом 610
15:33 Футбол Террі не може визначитися із продовженням кар'єри 163
15:11 Бокс Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО 359
14:55 Футбол Дніпро-1 — Оболонь. Інші матчі 9 туру Першої лігі: відео онлайн-трансляція 213
14:26 Футбол Карпати — Ворскла: відео онлайн-трансляція матчу 1579
14:14 Дзюдо Зантарая: Хто виграє чемпіонат світу — на 95% потрапить на Олімпіаду. ВІДЕО 219
13:58 Бокс Белью: Усик ідеальний аматор, але не думаю, що він ідеальний профі 785
13:42 Футбол Олександрія - Шахтар: де дивитися матч 8 туру УПЛ 445
13:36 Футбол Атлетіко прийме Ейбар. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 183
13:20 Теніс Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія 1262
13:08 Теніс Стаховський і Молчанов виводять Україну вперед у Кубку Девіса 467
12:48 Баскетбол Данк Кравцова у п'ятірці найкращих за версією FIBA. ВІДЕО 431
12:36 Бокс Команда Головкіна та Альвареса влаштували бійку на дуелі поглядів 543
12:30 Інше КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф 313
12:00 Футбол Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні 3654
11:51 Теніс Юна українська тенісистка здобула перший титул в сезоні 857
11:34 Хокей Донбас впевнено переграв Кременчук. ВІДЕО 308
11:17 Баскетбол Фесенко: Нав'язали гру іспанцям, у яких мало що вийшло. 400

Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО

Сьогодні 15:11 359 0
Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер заявив, що проведе реванш з екс-чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо.

"Я повертаюся, щоб битися з Менні Пакьяо цього року за дев'ятизначну суму", - написав Мейвезер в Instagram

Мейвезер опублікував це після того, як він зустрівся віч-на-віч з Пакьяо кілька днів тому в Японії.

Читайте також: офіційно оголосили про бій Усик — Белью 

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m coming back to fight Manny Pacquiao this year. Another 9 figure pay day on the way @mayweatherpromotions

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Бій Мейвезер - Пакьяо в напівсередній вазі, за титули WBA super, WBC, WBO, журналу Ring і звання кращого боксера незалежно від вагової категорії, відбувся 2 травня 2015 року в Лас-Вегасі на арені MGM Grand і завершився одностайною перемогою Флойда Мейвезера.

Нагадаємо, Белью назвав Усика ідеальним аматором

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()