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Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин

Віталій Ципко працював в Ізраїлі вантажником, будівельником, а з минулого року опанував нову професію.
Сьогодні 11:50 Максим Розенко 177 0
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин
#Віталій Ципко

Джерело - Чемпіон.

15 років тому Віталій Ципко входив у десятку найкращих українських боксерів-професіоналів. У липні 2005-го в німецькому Нюрнберзі дніпрянин виграв пояс чемпіона Європи (EBU) у суперсередній вазі (до 76,2 кг). А у квітні 2009-го в канадському Монреалі бився за статус офіційного претендента на звання чемпіона світу IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Через 10 років Ципко зі своєю родиною переїхав з України до Ізраїлю на постійне місце проживання. За цей час Віталій працював на Землі Обітованій вантажником, будівельником, а з минулого року влаштувався в школу охоронцем. Максим Розенко, який уважно стежив за професійною боксерською кар'єрою українця, поспілкувався з ним про його теперішнє непросте життя. 

“Працюю 5 разів на тиждень охоронцем в школі, — розповідає Віталій. — Моя зміна триває 12 годин, із 7 ранку до 7 вечора. Школа знаходиться в сусідньому містечку, відстань від дому складає 15 кілометрів. Тож доводиться прокидатися о 5:30 ранку. Лягаю спати опівночі. Сплю 5-6 годин на добу. Відсипаюся на вихідних. Психологічно це непросто. Заробляю мінімалку. Але, враховуючи кількість годин, які працюю, виходить еквівалент 1500 доларів на місяць. З одного боку, непогана зарплата. З іншого — ціни в Ізраїлі теж високі, тож живу “в нуль”, відкладати нічого не вдається”.

В Ізраїль українець приїхав улітку 2019 року. Спочатку думав працювати тренером із боксу, адже саме на цій посаді трудився в Дніпрі до переїзду. Але виявилося, що бокс не дуже популярний вид спорту в Ізраїлі й попиту на його послуги як тренера майже немає. За 5 років ситуація кардинально не змінилася.

“Зараз тренерство для мене більше хобі, — зізнається ексчемпіон Європи. — У мене одне-максимум два тренування на тиждень. Заробляю тільки трохи на бензин. Тут популярний фітнес. Мені ним не цікаво займатися. А тренер з боксу — дуже вузькопрофільна ніша з дефіцитом попиту”.

За майже 5 років Віталій змінив безліч професій. Працював на заводі, вантажником, будівельником.  

“Будівельником у мене не пішло, — пригадує Ципко. — Що й не дивно, адже я вперше взяв у руки перфоратор. Зараз шкодую, що перші роки в Ізраїлі спілкувався з російськомовним середовищем. Втратив з ними час. Іврит так і не вивчив. Тому минулого року влаштувався охоронцем у школу — тут поруч зі мною зараз усі спілкуються на івриті, тож підтягую місцеву мову. Місяць тому додатково записався на курси. Коли опаную іврит, з’явиться більше перспектив. Тут можна за відносно недовгий термін отримати спеціальність, яка має попит на ринку. І, відповідно, заробляти вже непогані гроші".     

Як українця "засудили" в США

На професійному рингу Віталій Ципко провів 26 боїв. 23 рази суддя підіймав руку дніпрянина, в активі якого також 13 дострокових перемог. У пасиві — 3 поразки. Кар’єра українця тривала 10 років (2009-2019). Віталій двічі зустрічався з ексчемпіоном світу IBF американцем Джефом Лейсі. І якщо перший бій 5 червня 2004 року був визнаний таким, що не відбувся (Ципко отримав розсічення в другому раунді), то 2 грудня 2006 року українця в США нахабно засудили (один суддя дав нічию 95:95, двоє інших віддали перемогу Лейсі — 96:94). Легендарний американський коментатор Ларрі Мерчант, батьки якого мали українське коріння, відразу після бою наголосив на цьому. 

Максим Розенко, Чемпіон

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