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Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23

Той випадок, коли посеред тижня футболу теж багато.
Сьогодні 16:00 Максим Салівон 104 0
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
#Валенсія, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #ставки, #ставки на спорт, #ставки на футбол, #Челсі, #Роман Яремчук, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Поки в Україні граються матчі півфіналу Кубку, на просторах Західної Європи вистачає своїх баталій. А це — привід поговорити про футбол крізь іншу призму. Тож до вашої уваги симпатичні варіанти для всіх, хто любить лоскотати нерви.  

Арсенал — Лутон. Турнір — АПЛ, дата проведення матчу — 3 квітня, час початку — 21:30 (за Києвом)

Олександр Зінченко не грав проти Манчестер Сіті, проте в матчі з Таун його поява цілком можлива. Сам матч обіцяє бути видовищним та гольовим. І в більшості своїй — за рахунок дій футболістів клубу саме українця. Розбираємося, чому.

У 5 із останніх 7 матчів Арсенала в АПЛ команди забивали щонайменше 4 м’ячі. Разом з тим, можливості сторін неспівставні, а команда Мікеля Артети утримує 4-матчеву виграшну серію в лізі. Разом з тим, "каноніри" пропускали у 6 із попередніх 8 домашніх ігор в АПЛ.

А що ж суперник? У дев'яти останніх іграх Таун в АПЛ забивали обидві команди, а не менш як 3 м’ячі сторони забивали у 8 із останніх 10 ігор гостей в АПЛ. Однак Лутон не перемагає у 6 поспіл іграх у чемпіонаті Англії на виїзді (+0=3-3). Також Таун грають на виїзді не кращим чином, і цього сезону вже пропускали три або більшу кількість м'ячів у 7 гостьових зустрічах. Враховуючи такі обставини, оптимальним бачиться вибір на користь "діапазону" голів та перемоги господарів.

Ставка: П1 та 3-5 голів за 1,65

Гранада — Валенсія. Ла Ліга, 4 квітня, 21:00 

Поки Роман Яремчук вимушено відпочиває, його команда може покращити своє турнірне становище за рахунок вдалого виступу проти одного з аутсайдерів Ла Ліги. Гранада підходить до матчу з серією із 4 програних матчів у Примері. Не менш важливо, що 7 із попередніх 10 ігор Гранади були "низовими", так само й 4 із останніх 5 — на своєму полі.

В цьому сенсі ще більш промовиста картина виступів у Валенсії. 8 із попередніх 10 матчів "кажанів" у Примері не принесли більше як два результативні удари. На виїзді — останні 3. Оскільки очевидного фаворита тут нема, вибір на користь мінімальної результативності є не тільки виправданим, а й перспективним.

Ставка: ТМ (2,5) за 1,65

Ліверпуль — Шеффілд Юнайтед. АПЛ, 4 квітня, 21:30 

У протистоянні Ліверпуля та Шеффілда важко сподіватися на інтригу в контексті визначення переможця зустрічі. Проте є усі підстави скористатися не тільки вищим класом фаворита, а й можливостями атаки клубу з Мерсисайда. 

У 4 із останніх 5 домашніх матчів Ліверпуля глядачі бачили не менш як 3 гола. В 3 іграх "червоні" забивали не менш як тричі (в двох випадках — по 4 гола). Всі ці матчі принесли не більш як 5 результативних ударів загалом. 

Що в суперника? Щонайменше 4 м'ячі команди забивали у 8 із останніх 9 матчів Юнайтед у АПЛ. Крім того, в 9 із попередніх 11 ігор в АПЛ гості пропускали 2 або більшу кількість голів. Варто пам'ятати, що клуб із Шеффілда набагато випереджає всіх в лізі за показником пропущених м'ячів. Однак ліверпульці пропускали у попередніх 7 домашніх іграх у лізі. Саме тому вірогідність сценарію, за якого господарі переможуть, а голів побачимо багато, висока.

Ставка: П1 та 3-5 голів за 1,66

Челсі — Манчестер Юнайтед. АПЛ, 4 квітня, 22:15 

Михайло Мудрик відмінно зіграв у попередньому матчі своєї команди, а тому і з "червоними дияволами" на місце в складі розраховувати може. Якою ж буде зустріч, та що вибрати?

Команда Маурісіо Почеттіно утримує 5-матчеву серію в АПЛ без поразок (+2=3-0). Крім того, матчі Челсі не є "нудними". Так, обидві команди забивали у 7 попередніх іграх "синіх" в АПЛ. Також щонайменше три м'ячі сторони забивали у 6 із попередніх 7 зустрічей за участі Челсі в чемпіонаті Англії. 

Подібну картинку не можна не відзначити й щодо ігор суперника. У попередніх 9 матчах у АПЛ МЮ не поступився за підсумками 7 матчів (+5=2-0). Обидві команди забивали у 9 із останніх 11 ігор манкуніанців у Прем'єр-лізі, а більш як із 2 голами закінчувалися 5 із попередніх 7 виїзних матчів МЮ в чемпіонаті. А тому "верх" та голи в обидві сторони як варіант вдалого вибору напрошуються. 

Ставка: Обидві заб’ють+ТБ (2,5) за 1,60

Сумарний коефіцієнт: 7,23

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