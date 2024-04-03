Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України

У другому за престижністю національному турнірі починається пора вирішальних матчів.

Джерело - Чемпіон.

Чотирьом клубам залишається зробити всього два кроки до жаданого моменту підняття Кубка над головою. Та в фіналі змагання опиняться лише двоє. Вказуємо на головні акценти напередодні двох матчів змагання.

Чи підтвердить Шахтар статус головного претендента на титул?

Здавалося б, "помаранчево-чорні" оклигали після невдалого початку другої половини сезону. Однак відверто слабка гра з Марселем та Олександрією змінилася впевненими результатами, та не діями на полі. Так, в останніх 4 матчах після "кабінетної перемоги" над командою Руслана Ротаня в "гірників" 4 перемоги. Та в кожній з цих зустрічей було своє "але", причому на одну й ту саму тему.

Мова про надзвичайно незграбні, відверто дитячі дії суперників у обороні своїх володінь, які й дозволили Шахтарю за цей період забити аж 13 м'ячів. Так вже сталося, що відіграти з донеччанами в захисті хоча б умовно грамотно Кривбас, Колос та Оболонь не змогли, й лише Минаю це вдавалося бодай на окремих відрізках матчу. З Чорноморцем такий номер не пройде. Нинішні "моряки" є командою, в якій понад усе — ігрова дисципліна. Саме тому в останніх 6 матчах УПЛ одесити пропускали не більш як по одному голу. З таким непоступливим, впертим та твердим у своїх намірах суперником Шахтар на внутрішній арені не грав давно.

Чорноморець може стати реальною перешкодою для Пушича, бо він не знайомий з одеситами як із командою?

Насправді протистояння Шахтаря з Чорноморцем є ще цікавішим, адже незважаючи на те, що на дворі вже квітень, в поточному сезоні команди ще не зустрічалися. Тяжкі обставини життя країни диктують свою волю, то ж обидва матчі в межах УПЛ заплановані на початок травня з інтервалом усього в кілька днів. Останню ж зустріч колективів глядачі бачили рік тому. Й тоді переграти "моряків" донецький клуб не зміг — нічия 2:2. Ще раніше була важка перемога 2:1. Отже, загалом в останніх 5 іграх Шахтар був сильнішим за суперника з різницею більш ніж в один гол лише двічі, раз залікових балів не дорахувався, а двічі був до цього близьким.

Останній матч Чорноморця показав, що одесити в порядку, а головною зброєю команди лишається тактичний геній Романа Григорчука. Не так давно Чорноморець під його орудою створив купу проблем іншому гранду українського футболу на його полі, коли ледь не відібрав очки в Динамо. В таборі "моряків" розуміють, що цього разу перемога в Кубку ближча, ніж зазвичай. І для виходу в фінал зроблять усе можливе й неможливе.

Чи стане Кубок рятівним турніром для Полісся?

Результати Полісся — головна загадка весняної частини сезону. Як із таким підбором футболістів, фінансуванням та ресурсною базою команда не знає перемог протягом вже 8 матчів у національній першості, з яких останні 4 програла, відповісти не так легко. За зимову перерву житомирці лише посилися за іменами, проте на виході на полі не ударний кулак, а різнобарв'я загалом майстерних виконавців, яким ніяк не вдається стати єдиним цілим.

Зміна Юрія Калитвинцева на значно менш досвідченого Сергія Шищенка не дала Поліссю анічогісінько. З екстренером Звягеля "вовки" програли обидва матчі, та ще й втратили бодай той стрункий малюнок гри, який мали за колишнього гравця Динамо на лаві. Виходить, що на матч, який може стати для житомирців чи не вирішальним у бажанні втілення мрії виходу в єврокубки, команда підходить у розібраному й іще гіршому стані, ніж коли її залишав Калитвинцев. Чи не переграв Генадій Буткевич сам себе — багато в чому стане ясно вже після півфінального матчу.

Чи достатньо сил у Ворскли на продуктивний візит до Житомира?

Однією з причин украй невдалого результату полтавців у матчі з Динамо став кадровий стан команди. З киянами не грали одразу кілька важливих футболістів. Проте також Ворскла не виглядала достатньо готовою з точки зору фізичної підготовки щонайменше окремих виконавців у обох останніх і невдалих для команди іграх. Подекуди "зелено-білі" за опонентами банально не встигали, що й дозволило суперникам взяти дорогоцінний максимум.

Таким чином, Ворскла, яка наразі виглядає сильнішою як команда, сама надає візаві вагомий козир. Фактор місця проведення матчу та краща готовність опонента можуть стати тими ворогами перспектив полтавців, які врешті не дозволять вийти в фінал. Втім, у другій півфінальній парі градус інтриги варто визначати як точно високий.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua