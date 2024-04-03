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Ексгравець Челсі назвав Мудрика симулянтом

Сьогодні 10:48 170 0
Ексгравець Челсі назвав Мудрика симулянтом
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - The Monday Night Club.

Колишній гравець Блекберн та Челсі Кріс Саттон звинуватив українського вінгера Михайла Мудрика в симуляції у матчі 30 туру АПЛ проти Бернлі (2:2).

Таку думку ексфутболіст, а нині футбольний експерт висловив в програмі The Monday Night Club.

"Мудрик симулював. Неймовірно, як арбітри ВАР цього не помітили. Вони там пішли пити чай, чи були в стані алкогольного сп'яніння? Як це можна було пропустити?

Він пірнув. Це абсолютно безглуздо", - емоційно висловився Саттон.

Нагадаємо, що за версією порталу Sofascore українець увійшов у п'ятірку найкращих гравців цього матчу.

У поточному сезоні Мудрик зіграв за свій клуб 22 матчи в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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