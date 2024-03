Півзахисник збірної Австрії Крістоф Баумгартнер став автором найшвидшого гола в історії матчів національних футбольних команд. А вже за кілька годин для перевершення цього рекорду приблизно секунди не вистачило хавбеку збірної Німеччини Флоріану Фірцу.

Баумгартнер відзначився на 6-й секунді товариського матчу зі Словаччиною (2:0).

▪️Austria's Christoph Baumgartner- 6 seconds ⚽️ ▪️Germany's Florian Wirtz- 7 seconds ⚽️ 𝐓𝐖𝐎 of the fastest goals in men's international football HISTORY have been scored today! 🤯 [ @CBSSportsGolazo ] pic.twitter.com/XbIggbqVvp

Вірц, зі свого боку, на 7-й секунді контрольної гри шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика шокував Францію.

only 7 seconds were enough for florian wirtz to finish kroos's assist, germany's young talent what a goal. 🔥🇩🇪 pic.twitter.com/JwwbME7CaB