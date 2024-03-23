На 6-й та 7-й секундах!

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Австрії Крістоф Баумгартнер став автором найшвидшого гола в історії матчів національних футбольних команд. А вже за кілька годин для перевершення цього рекорду приблизно секунди не вистачило хавбеку збірної Німеччини Флоріану Фірцу.

Баумгартнер відзначився на 6-й секунді товариського матчу зі Словаччиною (2:0).

Гол Баумгартнера

▪️Austria's Christoph Baumgartner- 6 seconds ⚽️



▪️Germany's Florian Wirtz- 7 seconds ⚽️



𝐓𝐖𝐎 of the fastest goals in men's international football HISTORY have been scored today! 🤯



[@CBSSportsGolazo] pic.twitter.com/XbIggbqVvp — CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2024

Вірц, зі свого боку, на 7-й секунді контрольної гри шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика шокував Францію.

Гол Вірца

only 7 seconds were enough for florian wirtz to finish kroos's assist, germany's young talent what a goal. 🔥🇩🇪 pic.twitter.com/JwwbME7CaB — b (@tudenigrantefav) March 23, 2024

До вечора 23 березня 2024 року одноосібна першість у рейтингу найшвидших м'ячів серед збірних належала німцеві Лукасу Подольські, який 2013-го теж у "дружній" зустрічі засмутив Еквадор на 7-й секунді.

Нагадаємо, що збірна Австрії може стати суперником України по групі на Євро-2024, якщо "синьо-жовті" у вівторок, 26 березня, переможуть Ісландію у фіналі плей-оф кваліфікації.

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