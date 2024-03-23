Головне
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Вчора 18:12 4012
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вчора 23:11 290
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:20 414
Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Вчора 18:41 225
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
Вчора 17:29 456
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024
Вчора 17:09 9440
Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
Вчора 15:55 669
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
Вчора 15:01 2786
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Вчора 12:28 486
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Вчора 11:44 883
Блоги
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд Андрій Дунець
Вчора 23:11 289
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
22.03.2024 19:46 1959
Україна розучилася грати в бий-біжи
Україна розучилася грати в бий-біжи Ігор Бойко
22.03.2024 14:46 1856
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів Максим Розенко
22.03.2024 13:27 2459
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна Максим Салівон
22.03.2024 11:22 5536
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах Дмитро Климчук
22.03.2024 06:00 1169
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75 Максим Салівон
21.03.2024 14:12 638
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна Максим Салівон
21.03.2024 12:08 1272
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ Віктор Слюсаренко
20.03.2024 15:45 1780
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної Максим Салівон
20.03.2024 12:02 737
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024 Соломія Романчук
20.03.2024 10:00 777
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро Дмитро Климчук
19.03.2024 21:06 1274
Шевченко та Ребров знову разом
Шевченко та Ребров знову разом Андрій Твердохліб
19.03.2024 19:30 3404 2
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону Максим Розенко
19.03.2024 13:20 1358
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора Максим Розенко
19.03.2024 08:55 1551
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна Ігор Бойко
18.03.2024 18:43 2065
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 Андрій Зуєв
18.03.2024 14:57 1173
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком Юрій Шевченко
18.03.2024 08:38 17469
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ Максим Салівон
17.03.2024 18:50 1477
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
17.03.2024 13:53 8625
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 07:57 744
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 07:25 697
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 07:10 846
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 941
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 823

Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд

На 6-й та 7-й секундах!
Вчора 23:11 Андрій Дунець 290 0
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
#Збірна Німеччини з футболу, #Збірна Австрії з футболу, #Збірна Франції з футболу, #Збірна Словаччини з футболу, #Крістоф Баумгартнер, #Флоріан Вірц

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Австрії Крістоф Баумгартнер став автором найшвидшого гола в історії матчів національних футбольних команд. А вже за кілька годин для перевершення цього рекорду приблизно секунди не вистачило хавбеку збірної Німеччини Флоріану Фірцу.

Баумгартнер відзначився на 6-й секунді товариського матчу зі Словаччиною (2:0).

Гол Баумгартнера

Вірц, зі свого боку, на 7-й секунді контрольної гри шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика шокував Францію.

Гол Вірца

До вечора 23 березня 2024 року одноосібна першість у рейтингу найшвидших м'ячів серед збірних належала німцеві Лукасу Подольські, який 2013-го теж у "дружній" зустрічі засмутив Еквадор на 7-й секунді.

Нагадаємо, що збірна Австрії може стати суперником України по групі на Євро-2024, якщо "синьо-жовті" у вівторок, 26 березня, переможуть Ісландію у фіналі плей-оф кваліфікації.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо 883
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 2786
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 9440
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга 846
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 1820
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 4012
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6424 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30206
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64529 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361132 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14964
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20433 1