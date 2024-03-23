Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Австрії Крістоф Баумгартнер став автором найшвидшого гола в історії матчів національних футбольних команд. А вже за кілька годин для перевершення цього рекорду приблизно секунди не вистачило хавбеку збірної Німеччини Флоріану Фірцу.
Баумгартнер відзначився на 6-й секунді товариського матчу зі Словаччиною (2:0).
Гол Баумгартнера
▪️Austria's Christoph Baumgartner- 6 seconds ⚽️— CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2024
▪️Germany's Florian Wirtz- 7 seconds ⚽️
𝐓𝐖𝐎 of the fastest goals in men's international football HISTORY have been scored today! 🤯
[@CBSSportsGolazo] pic.twitter.com/XbIggbqVvp
Вірц, зі свого боку, на 7-й секунді контрольної гри шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика шокував Францію.
Гол Вірца
only 7 seconds were enough for florian wirtz to finish kroos's assist, germany's young talent what a goal. 🔥🇩🇪 pic.twitter.com/JwwbME7CaB— b (@tudenigrantefav) March 23, 2024
До вечора 23 березня 2024 року одноосібна першість у рейтингу найшвидших м'ячів серед збірних належала німцеві Лукасу Подольські, який 2013-го теж у "дружній" зустрічі засмутив Еквадор на 7-й секунді.
Нагадаємо, що збірна Австрії може стати суперником України по групі на Євро-2024, якщо "синьо-жовті" у вівторок, 26 березня, переможуть Ісландію у фіналі плей-оф кваліфікації.
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