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Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити: Скрипник відреагував на розгромну поразку від Руха

Сьогодні 16:49 154 0
Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити: Скрипник відреагував на розгромну поразку від Руха
#Металіст 1925, #Рух, #Віктор Скрипник

Джерело - Офіційний сайт Металіста 1925.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає, що його команда по ділу поступилася Руху в матчі 21 туру УПЛ. 

Про це наставник харків’ян розповів у післяматчевому флешінтерв’ю в етері УПЛ ТБ. 

- Як ми грали перший тайм, то все по ділу. Коли зрозуміли, як треба грати, то вже було запізно. Маємо те, що маємо. Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити. Рух - потужна команда, яка бореться за єврокубки, хлопці грають багато років разом. Все по ділу...

- Пенальті у ворота вашої команди на початку гри. Чи погоджуєтесь з рішенням арбітра?

- Це не моя компетенція, я не люблю казати про дії арбітрів. Я дивлюсь на свою команду і важко, коли хлопці роблять не те, про що ми домовлялись. Ми очікували на важку гру, велику кількість боротьби, яку ми програвали. Потім вилучення у суперника, м'яч ми почали тримати, молодці, що забили хоча б гол. А загалом, усе по ділу.

- Чи грала сьогодні команда за вашою схемою "ромб"?

- Моментами... У футбол грає не тактика проти тактики, а ті принципи, коли ти володієш м'ячем чи суперник. Коли ми були з м'ячем то були епізодично у формації ромбу, а так класичні 4-4-2. 

Металіст 1925 не може перемогти в УПЛ вже 9 матчів. Наразі команда Віктора Скрипника посідає 13 місце, але в разі перемоги Оболоні над Поліссям опуститься на 14 сходинку. До безпечної зони - 3 очка. 

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