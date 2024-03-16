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Прийшла людина з перегаром і почала щось нам розказувати: Будківський та Кравець – про сутичку в матчі Оболонь – Полісся

Сьогодні 21:21 255 0
Прийшла людина з перегаром і почала щось нам розказувати: Будківський та Кравець – про сутичку в матчі Оболонь – Полісся
ФК Оболонь
#Будківський, #Василь Кравець, #Оболонь, #Полісся

Джерело - FootballHub.

Футболісти житомирського Полісся Пилип Будківський та Василь Кравець повідомили, що сутичку в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги Оболонь - Полісся (1:0) спровокував п'яний працівник київського клубу.

Відповідну заяву гравці зробили в коментарі для FootballHub.

"Коли люди, які працюють у структурі кажуть такі непристойні речі про нашу команду, то я думаю, шо в кожного можуть бути емоції. Якщо поважає себе клуб, то навіщо такі люди, які кажуть погані слова, хочуть битися, провокують. Ну виграли, ми їх вітаємо, але такі речі казати не можна", - сказав Будківський.

"Людина з Оболоні прийшла п'яна і почала щось розказувати. Я рахую, це рівень області, так не має бути, що п'яна людина може потрапити на стадіон, з тренерського штабу, чи хто це. Просто щось сказав пацанам, з перегаром прийшов, почав щось розказувати, пацани почали йому відповідати. Отак все й було", - додав Кравець.

Нагадаємо, Полісся мінімально поступилося "пивоварам". Житомирський клуб з другої хвилини матчу грав у меншості. Після поєдинку тренерський штаб гостей відмовився прийти на пресконференцію.

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