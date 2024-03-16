﻿Оболонь - Полісся 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Оболонь мінімально перемогла Полісся в домашньому матчі 21 туру чемпіонату України.

Єдиний гол у матчі забив Руслан Черненко. Майже весь матч житомирська команда провела вдесятьох через вилучення Сергія Чоботенка.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 16 березня

Оболонь - Полісся 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 10 Черненко

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лук’янчук 74), Прокопенко, Мороз (Косовський 46), Черненко (Запорожець 74), Мединський, Слободян (Суханов 63), Краснопір (Тарануха 63).

Полісся: Бойко-к, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайліченко, Танковський, Назаренко (Кравець 5), Фортюне (Ндукве 68), Козак (Луіфер 68), Крушинський (Кушніренко 68), Будківський (Мустафаєв 75).

Попередження: Прокопенко 7, Черненко 23, Дубко 44, Грисьо 58, Приймак 70, Мединський 84 — Козак 50, Танковський 51, Михайліченко 56, Фортюне 58

Вилучення: Чоботенко 2

Нагадаємо, VAR буде на всіх матчах 21 туру УПЛ.