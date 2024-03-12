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Тектонічні зміни в Житомирі й дилема Шовковського. Головні інтриги 21 туру УПЛ

Останнє перед виступом збірної ігрове коло чемпіонату України розтягнуте майже на тиждень.
Сьогодні 13:38 Максим Салівон 93 0
Тектонічні зміни в Житомирі й дилема Шовковського. Головні інтриги 21 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Юрій Калитвинцев, #Металіст 1925, #Минай, #Оболонь, #Полісся, #Рух, #Шахтар, #Олександр Шовковський, #Віталій Пономарьов, #Зоря Луганськ, #Маріно Пушич, #Геннадій Буткевич

Джерело - Чемпіон.

Попередній тур УПЛ подарував чимало несподіванок. Не менш цікавими обіцяють бути 8 наступних зустрічей. Виділяємо найбільш важливі питання напередодні нових баталій у вищій лізі. 

Якою буде реакція Шовковського на дошкульну невдачу?

Нічия Динамо з Вересом у Рівному може стати для киян непоправною втратою. Поки головний конкурент здобуває максимум очок, "біло-сині" припустилися кричущих помилок в матчі з суперником, який є чи не найслабшою командою ліги. Однак у випадку з Динамо проблема є глибшою й складнішою, ніж здається.

Динамо на рівному місці падало в незбагненну психологічну яму й відзначалося невмінням налаштуватися проти суперників, які поступаються "біло-синім" за всіма показниками, й за попередніх тренерів. І це були зовсім не поодинокі випадки — невдачі траплялися по кілька разів на сезон. Чого вартий лише виліт з Кубку України від Оболоні наприкінці вересня ще за Мірчі Луческу. Та цього разу труднощі емоційного характеру посилені ще й відчутним кадровим "недобором". Все ще поза грою Андрій Ярмоленко, а травма ще й Віталія Буяльського, як виявилося, стала критичною. Із Зорею точно не побачимо другого, а перший якщо й з’явиться, буде не в тому стані, щоб одразу кардинально змінити гру колективу. За таких обставин Шовковський може ризикнути довіритися з перших хвилин Самба Діалло й/чи Беніто, бо ж складається враження, що Назарій Волошин та Владислав Кабаєв у останніх іграх себе відчули незамінними. Та чи призведуть такі перестановки до якісних змін?..

Що зробить Пушич для покращення показників оборони?

У двох останніх зустрічах Шахтар взяв 2 перемоги. Але й пропустив 4 рази. Для претендента на титул це надто багато. Враховуючи ж, що в двох матчах із Марселем у воротах "гірників" побували 5 м’ячів, висновки відверто невтішні. Цей Шахтар не вражає як в умінні відбивати позиційні атаки, так і  в сенсі протистояти контратакуючим потугам опонентів.

Наразі "помаранчево-чорні" компенсують слабку гру в захисті кількістю в атаці, яка не завжди, але в якість врешті переростає. На перший погляд, Шахтарю нема про що хвилюватись. В найближчих турах і аж до 25 ігрового кола Маріно Пушичу та компанії будуть протистояти достатньо скромні, в сенсі атакувального потенціалу, опоненти. Проте якщо навіть Колос, який до гри з Шахтарем більше одного гола в УПЛ забивав вкрай рідко, раптом знайшов свій шанс двічі, то й скромний Минай здивувати "гірників" може. Косметичні заходи, як то заміна одного лівого захисника іншим, на цей Шахтар не діють. То вже влітку вихід на ринок і купівля 1-2 беків напрошується. Та як бути до закінчення сезону ще нинішнього?    

Чи зможе Рух "офіційно" втрутитися в боротьбу за єврокубки? 

Віталій Пономарьов може скільки завгодно говорити про відсутність у його команди амбіцій потрапити на міжнародну арену, проте апетит приходить під час їжі. Не рахуючи Шахтар і його "кабінетну" перемогу в одному з трьох матчів, а також зважаючи на потенціал та ресурси інших команд, саме Руху по перерві підкорилася найвища планка, адже колектив набрав сім очок. Львів’яни залишаються наймолодшим колективом УПЛ за показником середнього віку, однак точно є чи не найбільш ефективним клубом.

У двох найближчих матчах "жовто-чорні" спробують поповнити запас очок з клубами, які їм по зубах. І Металіст 1925, і ЛНЗ не можуть похизуватися настільки впевненою ходою, як Юрій Климчук та компанія. Ще важливіше інше. І клуб із Харкова, і колектив із черкас не такі переконливі в сенсі командної гри. Тож якщо в цих зустрічах "рухівці" візьмуть хоча б чотири бали, завдання закріпитися в топ-5 не реалістичним точно не буде. 

Як на Полісся вплине відставка Калитвинцева?

Вже колишній головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев став першим наставником, який залишився без роботи по перерві. Як зазначив власник клубу Геннадій Буткевич, відхід спеціаліста дався сторонам непросто. Та ще важче може бути "вовкам" у черговому календарному матчі УПЛ.

Житомирці їдуть в Київ у гості до Оболоні. Їдуть на чолі з Сергієм Шищенком, якому на знайомство з новими підопічними відведено чотири дні. Чи зможе за цей час тренер зі скромним досвідом роботи на високому рівні навести лад у команді, яка не може перемогти вже протягом шести зустрічей, а в двох попередніх турах програла — питання риторичне. Наразі призначення Шищенка виглядає не найкращим рішенням, але в умовах часового цейтноту може бути й єдино вірним. В "пивоварів" є реальні шанси не залишитися без очок у протистоянні з претендентом на єврокубки.     

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