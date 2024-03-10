Півзахисник Динамо відмовив двом іспанським клубам

Джерело - Футбол 24.

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв міг опинитися в іспанському чемпіонаті. В його трансфері були зацікавлені Ов'єдо та Леганес.

Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що обидва клуби у разі виходу до Ла Ліги планували підписати українця. Наразі Леганес посідає першу сходинку в турнірній таблиці Сегунди, а Ов'єдо йде п`ятим, команда відстає від першого місця на три очки, але в лідера ще є гра в запасі.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Шепелєв продовжив контракт з киянами до кінця 2025 року.

У поточному сезоні півзахисник зіграв за Динамо 12 матчів та відзначився 1 результативним ударом.

Напередодні столичний клуб на останніх секундах втратив перемогу над Вересом (1:1).