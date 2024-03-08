Такого завдання перед нами не стоїть: тренер Руха відхрестився від високих амбіцій після сенсаційної перемоги над Дніпром-1

Незважаючи на успішний старт весняної частини сезону, перед гравцями Руха не стоїть завдання вийти в єврокубки.

Про це головний тренер львівської команди Руслан Пономарьов розповів у флешінтерв’ю після перемоги над Дніпром-1 в 20 турі УПЛ.

"Все ж таки повторюся, що у нас зараз немає завдання потрапити до єврокубків. Треба створити боєздатну команду, яка буде конкурувати на рівні з нашими провідними клубами. Звісно, якщо нам вдасться потрапити у єврокубки вже у цьому сезоні, то будемо цьому раді, але завдання такого перед нами не стоїть. Наше завдання - створити команду", - сказав Пономарьов.

Завдяки перемозі над Дніпром-1 львівська команда піднялася на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У двох перших турах весняної частини сезону Рух переміг Колос та зіграв унічию з Поліссям.

У суботу, 16 березня, на підопічних Пономарьова чекає виїзний матч проти Металіста 1925, який продовжив свою безвиграшну серію.