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Полісся заявило венесуельського нападника на сезон УПЛ

Сьогодні 19:04 121 0
Полісся заявило венесуельського нападника на сезон УПЛ
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Венесуельський нападник Луіфер Ернандес заявлений за Полісся на чемпіонат України.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Форвард буде виступати під 9 номером.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що житомирський клуб придбав гравця в лідера чемпіонату Венесуели - Академії Пуерто-Кабельйо за 1,2 млн євро. У цьому сезоні нападник зіграв 5 матчів, забив два голи та віддав один асист.

Напередодні Полісся підтвердило відставку головного тренера Юрія Калитвинцева. Виконувати обов'язки наставника буде Сергій Шищенко.Про це офіційно оголосять у вівторок, 12 березня.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирців налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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