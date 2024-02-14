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Монфіс: Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами

Чоловік Світоліної звернувся до українських уболівальників
Вчора 22:30 236 0
Монфіс: Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Tribuna.com.

Чоловік Еліни Світоліної (20) Гаель Монфіс (70) продовжуватиме допомагати Україні.

Про це французький тенісист розповів порталу Трибуна.

"Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами. Українці борються і намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина в цю боротьбу, також трошки їй допомагаю. Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс.

У кінці минулого року ми зібрали гроші для фонду Еліни й України перед US Open у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тому я завжди готовий їй допомогти", - сказав Монфіс.

Раніше французький тенісист розповів про своє знайомство з українською культурою.

Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження

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