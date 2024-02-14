Монфіс: Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами

Чоловік Світоліної звернувся до українських уболівальників

Чоловік Еліни Світоліної (20) Гаель Монфіс (70) продовжуватиме допомагати Україні.

Про це французький тенісист розповів порталу Трибуна.

"Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами. Українці борються і намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина в цю боротьбу, також трошки їй допомагаю. Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс.

У кінці минулого року ми зібрали гроші для фонду Еліни й України перед US Open у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тому я завжди готовий їй допомогти", - сказав Монфіс.

Раніше французький тенісист розповів про своє знайомство з українською культурою.

Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження

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