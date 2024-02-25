Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ

Знаменитий вийшов камбек!

Джерело - Чемпіон.

Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги між Металістом 1925 і київським Динамо.

На 5-й хвилині новачок номінальних господарів увірвався до штрафного майданчика суперника й потужно пробив по воротах Георгія Бущана.

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На перерву команди пішли за рахунку 1:1, паритет відновив Владислав Кабаєв на 43-й хвилині.

Нагадаємо, Гармаш є вихованцем Динамо, за яке (з невеликими перервами) виступав із 2007 до 2023 року. До складу Металіста 1925 Денис 33-річний футболіст приєднався в січні на правах вільного агента, перед цим виступав за хорватський Осієк.

Сабо: Гармашу треба вже завершувати

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