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Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ

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Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
#Денис Гармаш, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги між Металістом 1925 і київським Динамо.

На 5-й хвилині новачок номінальних господарів увірвався до штрафного майданчика суперника й потужно пробив по воротах Георгія Бущана.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 1:1, паритет відновив Владислав Кабаєв на 43-й хвилині.

Нагадаємо, Гармаш є вихованцем Динамо, за яке (з невеликими перервами) виступав із 2007 до 2023 року. До складу Металіста 1925 Денис 33-річний футболіст приєднався в січні на правах вільного агента, перед цим виступав за хорватський Осієк.

Сабо: Гармашу треба вже завершувати

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